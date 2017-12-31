В Краснодарском крае посетителей кафе расстреляли из автомата. В станице Ладожской были убиты три человека. На территории района ввели план "Сирена", подозреваемых в зверской расправе мужчин задержали, передает "Кубань24".

ЧП произошло в кафе "Огонек" около 2 часов ночи в воскресенье. Запись с камеры наблюдения опубликовал канал "Жесть Краснодара и Края" в Telegram (18+). На видео в полупустое кафе входят двое мужчин, один из них с автоматом. Он открывает стрельбу по посетителям у стойки, а затем уходит в служебные помещения. Слышны крики, паре посетителей удается убежать.

Прибыв на место, полицейские обнаружили тела трех мужчин с огнестрельными ранениями. Личности погибших установили. На территории Усть-Лабинского района ввели план "Сирена". На розыск подозреваемых направили весь личный состав усть-лабинских полицейских и наружные наряды других районов Кубани, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На территории Кореновского района сотрудники ДПС остановили разыскиваемый автомобиль и задержали 34- и 32-летних мужчин, находящихся в салоне. Они были схожи по приметам с ориентировкой. Подозреваемых доставили в отдел полиции в Усть-Лабинском районе. При содействии сотрудников СОБР Росгвардии обнаружили и изъяли оружие, из которого предположительно были произведены выстрелы.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая сообщила "Кубани24" о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.

"Интерфаксу" Смяцкая заявила, что, по предварительной версии, перестрелка в кафе произошла в ходе конфликта на бытовой почве.