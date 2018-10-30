30.10.2018, 07:40

В космос запущен первый банк генов для создания новой человеческой цивилизации

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NEWSru.com
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Ferrari peadisaineri Flavio Manzoni visandatud kosmoselaev
фото иллюстративноеFoto: carmagazine.co.uk; hypebeast.com

Китайская компания Shainghai ManWei Technology осуществила вывод на орбиту первого в истории космического банка генов DSB-01. Запуск был осуществлен с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4", сообщает ТАСС со ссылкой китайское телевидение.


Как утверждают организаторы этого проекта, генный материал, полученный от восьми граждан КНР, будет в сохранности на протяжении примерно тысячи лет. Он помещен в специальный контейнер, который не подвержен воздействию космической радиации.

Согласно подсчетам специалистов, Земля может стать непригодной для человечества уже в ближайшие 400 лет в результате истощения ресурсной базы и перенаселения. "Предполагается, что при помощи этого банка генов будет создана новая человеческая цивилизация", — говорится в телерепортаже.

В ближайшем будущем Shainghai ManWei Technology собирается создать космический банк генов, где будут храниться миллионы образцов. Согласно плану компании, этот генный материал затем предстоит переправить на Марс и "планеты, аналогичные Земле".

КНР активно развивает программу освоения космоса. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах

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В космос запущен первый банк генов для создания новой человеческой цивилизации

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