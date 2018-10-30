В космос запущен первый банк генов для создания новой человеческой цивилизации



Как утверждают организаторы этого проекта, генный материал, полученный от восьми граждан КНР, будет в сохранности на протяжении примерно тысячи лет. Он помещен в специальный контейнер, который не подвержен воздействию космической радиации.

Согласно подсчетам специалистов, Земля может стать непригодной для человечества уже в ближайшие 400 лет в результате истощения ресурсной базы и перенаселения. "Предполагается, что при помощи этого банка генов будет создана новая человеческая цивилизация", — говорится в телерепортаже.

В ближайшем будущем Shainghai ManWei Technology собирается создать космический банк генов, где будут храниться миллионы образцов. Согласно плану компании, этот генный материал затем предстоит переправить на Марс и "планеты, аналогичные Земле".

КНР активно развивает программу освоения космоса. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах