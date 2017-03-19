В конгрессе США не нашли доказательств ”сговора” команды Трампа с Россией

Глава комитета по разведке палаты представителей США Девин Нуньес заявил, что не видит доказательств ”сговора” предвыборного штаба Дональда Трампа и России. Об этом сообщает The Hill.

”Я дам вам очень простой ответ: нет”, — сказал Нуньес в ответ на вопрос о наличии доказательств связи окружения Трампа и России во время предвыборной кампании в 2016 году.

По словам Нуньеса, в ответе он опирается на полученную им последнюю информацию. Нуньеса также спросили о том, есть ли, по его мнению, в ФБР люди, которые сливают информацию для того, чтобы подорвать авторитет президента США.

”Довольно очевидно, что это и происходит”, — ответил глава комитета по разведке палаты представителей.