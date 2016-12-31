Энергетическая компания Burlington Electric Department, базирующаяся в американском штате Вермонт, сообщила об обнаружении в одном из своих компьютеров вредоносного кода, который предположительно используется российскими хакерами.

По данным компании, код обнаружили на ноутбуке, который не был подключен к ее внутренней сети. Сразу после этого ноутбук, как говорится в сообщении, полностью изолировали, чтобы не допустить попадания вредоносной программы в сеть.

Компания отмечает, что оказывает помощь властям в попытке установить создателей кода. Найти вредоносный код удалось после проверки всех компьютеров, проведенной по совету министерства внутренней безопасности в четверг, 29 декабря.

В тот же день США объявили о высылке 35 российских дипломатов в качестве ответа на попытку вмешательства российских хакеров в ход американских выборов, которое, по словам президента США Барака Обамы, не могло происходить без ведома Владимира Путина.

Ожидалось, что Россия, регулярно отрицавшая свою причастность к взломам серверов Демократической партии США и публикации информации с них, примет ответные меры и тоже вышлет 35 американских дипломатов.

Однако 30 декабря Путин объявил, что пока Россия не намерена предпринимать каких-либо ответных шагов, хотя оставляет за собой право сделать это. Это решение Путина многие связывают с тем, что 20 января Обаму сменит на посту президента Дональд Трамп.

Трампа, баллотировавшегося от Республиканской партии, еще до выборов считали пророссийским кандидатом, которому сыграла на руку публикация внутренней информации с серверов конкурирующей Демократической партии.

Трамп уже назвал решение Путина не высылать американских дипломатов из России хорошим ходом и лестно отозвался о российском президенте, назвав его умным человеком.