В команде Трампа заявили о вероятном ужесточении санкций против России

США не собираются снимать санкции с России, более того, команда Дональда Трампа рассматривает вариант с ужесточением антироссийских мер. Об этом 26 мая сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Как отмечают журналисты, ранее Трамп уже заявлял о своем намерении сохранить санкции, введенные против РФ Соединенными штатами и их союзниками после вмешательства Москвы на Украине в 2014 году. Однако президент до последнего времени оставлял открытой возможность снятия российских санкций, введенных США в декабре, говорится в материале, который цитирует InoPressa.

На днях, по итогам саммита НАТО глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон заявил о том, что вопрос относительно антироссийских санкций широко обсуждался на встрече в Брюсселе, однако у США пока нет определенной позиции по этому поводу.

Кон, который сопровождал Трампа в его первой зарубежной поездке, также отмечал, что "дискуссии по санкциям и России велись в НАТО". По его словам, "была довольно широкая дискуссия со многими странами относительно антироссийских санкций". Однако "на данный момент у нас нет позиции", сказал Кон, отвечая на вопрос, какой позиции по антироссийским санкциям придерживается новая администрация США.

Ранее в мае палата представителей конгресса США приняла законопроект, предусматривающий введение санкций против союзников президента Сирии Башара Асада. Сообщалось, что в соответствии с законопроектом новые санкции могут быть введены против Ирана и России.

Законопроект обязывает наложить санкции на силы, которые оказывают поддержку режиму сирийского лидера. В частности, санкции могут быть введены против лиц, участвующих в продаже или передаче режиму Асада вооружений и военных технологий или оказывают финансовую помощь официальному Дамаску. В случае принятия документа президент США будет обязан ввести санкции в течение 30 дней.