В колонии скончался организатор убийства Анны Политковской

В колонии умер Лом-Али Гайтукаев, которого суд признал организатором убийства журналистки Анны Политковской. Об этом сообщает ”РИА Новости” со ссылкой на источник, информацию подтвердила РБК руководитель пресс-службы УФСИН РФ по Вологодской области Екатерина Автушко.

”Да, это действительно так. У него было тяжелое хроническое заболевание. Долгое время он проходил лечение, так как был болен”, — пояснила Автушко.

Адвокат Гайтукаева Татьяна Окушко не смогла подтвердить информацию о его смерти. ”Я официально данные эти не получала”, — сказала она в разговоре с РБК.

Адвокат Елена Харионовская рассказала РБК, что состояние скончавшегося ухудшилось две недели назад. ”Год-полтора мы с ним общались нормально, но последние недели две состояние ухудшилось. Заболевание у него связано с печенью”, — пояснила Харионовская.

По словам адвоката, она несколько раз подавала жалобу на избиение ее подзащитного в колонии, но в возбуждении уголовного дела было отказано. ”Нам раз пять отказали в возбуждении уголовного дела, ни один сотрудник не был привлечен”, — сказала она.

В беседе с ”Кавказским узлом” Харионовская уточнила, что осужденный скончался 10 июня. 13 июня его тело выдадут родственникам для транспортировки в Чечню. Защита пояснила, что Гайтукаев был признан инвалидом второй группы, у него был цирроз печени. ​

”Мы подготовили ходатайство об его освобождении, ссылаясь на ст. 81 УК РФ (освобождение от наказания в связи с болезнью. — РБК). А в субботу (10 июня) он скончался”, — сказала адвокат.

Как рассказал РБК Муслим Джамалутдинов — адвокат, также представлявший интересы Гайтукаева, после этапирования в колонию его подзащитного сильно избили. ”Мне об этом рассказал сам Гайтукаев. После этого у него возникли проблемы с печенью. Что в дальнейшем привело к развитию хронической болезни этого органа”, — заявил адвокат. По словам Джамалутдинова, со слов родственников ему известно, что по избиению Гайтукаева в следственные органы направлялись обращения. ”Этим занимался другой адвокат. В отношении этих жалоб выносились отказы в возбуждении уголовного дела. Также по информации от родственников мне известно, что жалоба о побоях в колонии, которым подвергался Гайтукаев, находится в Европейском суде по правам человека”, — констатировал он.

Анну Политковскую, журналистку ”Новой газеты”, убили 7 октября 2006 года в подъезде дома в Москве. Убийца расстрелял ее, когда женщина зашла в лифт. Основной причиной случившегося следователи считали профессиональную деятельность журналистки. Заказчик преступления за 10,5 лет так и не найден.

Следствие считает Лом-Али Гайтукаева организатором убийства. Из материалов дела следует, что именно он получил заказ на убийство обозревателя ”Новой”. Для осуществления планов он привлек своего знакомого начальника оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова. Его подчиненные собрали информацию о местожительстве Политковской и другие сведения.​

Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов, братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, Рустам Махмудов, а также племянники Гайтукаева не признавали свою вину. По их версии, Павлюченко оговорил их и именно он является истинным организатором убийства.