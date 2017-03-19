В КНДР заявили об испытании мощного ракетного двигателя

Северная Корея в воскресенье, 19 марта, провела испытание недавно разработанного новейшего ракетного двигателя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК. Испытания проходили на ракетном полигоне Tongchang-ri.

На полигоне присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, который заявил, что данное успешное испытание двигателя является ”новым рождением” ракетной индустрии страны. В сообщении северокорейского агентства отмечается, что данный двигатель позволит стране запускать спутники мирового уровня.

”Он [Ким Чен Ын] отметил, что успех этого испытания стал великим историческим событием, свидетельствующим о новом рождении ракетной индустрии страны”, — цитирует Reuters сообщение ЦТАК.

Ракетные испытания, которые регулярно проводит Пхеньян, вызывают недовольство мирового сообщества. Ранее, 6 марта, КНДР провела очередной запуск баллистических ракет. Все четыре ракеты упали в море примерно в 300 км от северо-западного побережья Японии. В Северной Корее впоследствии заявили, что запуск был учением возможного удара по американским базам в Японии.

Тогда после запуска ракет Япония и Южная Корея инициировали экстренный созыв заседаний советов национальной безопасности, где выразили решительный протест действиям Пхеньяна. Запуски ракет Пхеньяном осудил в своем заявлении Совет Безопасности ООН.

Спустя сутки после запусков США направили два мобильных противоракетных комплекса THAAD в Южную Корею для начала развертывания системы противоракетной обороны на полуострове. 17 марта пресс-секретарь президент США Рекс Тиллерсон во время визита в Южную Корею заявил, что политика стратегической терпимости США по отношению к КНДР закончилась. ”Мы рассматриваем ряд новых мер в сфере безопасности и дипломатии. Все варианты возможны”, — сказал Тиллерсон.