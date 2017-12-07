В КНДР заявили о неизбежности войны на Корейском полуострове

Масштабные военные учения США и Южной Кореи у северокорейских берегов, а также провокационные заявления со стороны американских чиновников и призывы к "превентивному удару" делают войну на Корейском полуострове неизбежной, полагает МИД КНДР.

В заявлении северокорейского внешнеполитического ведомства, которое приводит агентство ЦТАК, говорится, что только один вопрос остается пока без ответа — когда именно разразится война.

"В последнее время, пока США проводят крупнейшие военно-воздушные учения на Корейском полуострове, направленные против КНДР, их высокопоставленные политики вызывают тревогу, одно за другим допуская агрессивные высказывания", — приводит ТАСС заявление представителя МИДа Северной Кореи.

Как сообщается, Пхеньян воспринимает эти высказывания как сигнал о необходимости готовиться к войне.

"Неосторожные высказывания о войне, произнесенные людьми из ближайшего окружения Трампа, а также безрассудные военные маневры США доказывают то, что нынешняя администрация США приняла решение спровоцировать войну на Корейском полуострове и использует поэтапный подход, чтобы достичь этой цели. Остается один вопрос: когда разразится война?" — говорится в заявлении.

В МИД КНДР уверили, что Северная Корея "не желает войны", но и не собирается "прятаться от нее".