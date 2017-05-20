В КНДР опубликовали видео с участником подготовки покушения на Ким Чен Ына

Северокорейский пропагандистский сайт Uriminzokkiri выложил на YouTube видеозапись с гражданином КНДР, который, как утверждается, под влиянием спецслужб США и Южной Кореи участвовал в подготовке покушения на лидера страны Ким Чен Ына, пишет Gazeta.ru.

Как передает РИА ”Новости”, на видео показан человек, названный Ким Сон Иром. По его словам, ”он был одурачен враждебной пропагандой против республики и вовлечен в ужасное преступление”.

В рамках видеоролика показан смартфон Samsung и планшет. Как утверждают авторы сайта, девайсы были предоставлены южнокорейскими спецслужбами и ”были использованы для идеологической обработки” Ким Сон Ира.

Uriminzokkiri утверждает, что в телефоне нашли переписку между северокорейцем и представителями южнокорейских спецслужб.

Также в ролике можно увидеть фотографии Ким Сон Ира во время его проживания в Хабаровске.

Ранее министерство государственной безопасности КНДР заявило, что США и Южная Корея пытались убить Ким Чен Ына, используя радиоактивное биохимическое вещество.

Тогда заявлялось, что в операции участвовал житель КНДР по имени Ким. Утверждалось, что его убедили принять участие в операции в июне 2014 года в Хабаровске, где он тогда работал.