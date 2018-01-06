В клайпедском ТЦ Akropolis убит охранник, подозреваемый задержан

Департамент полиции Литвы сообщил, что в Клайпеде совершено убийство. В ТЦ Akropolis нанесено смертельное ножевое ранение охраннику. Полиция поделилась фотографией подозреваемого. Полиция обращается за помощью к обществу.

Сообщение о несчастье было получено 5 января, в 19.10 ч. в Клайпеде, на пр. Тайкос, 61, на посту в ТЦ Akropolis охраннику было нанесено смертельное ножевое ранение (1993 г.р.).

Очевидцы рассказали, что видели убегавшего мужчину с окровавленным ножом в руках.

В совершении нападения на охранника подозревают мужчину 25-30 лет. Подозреваемый скрылся. Выяснилось, что в убийстве охранника подозревают мужчину, задержанного за кражу. Подозреваемого задержал охранник магазина Maximа.

Он увел его в помещение для охраны, там какое-то время с ним разговаривал. Однако вскоре подозреваемый напал на охранника (1993 г.р.).

По словам представителя Клайпедской полиции Андромеды Грауслене, пострадал и второй находившийся в помещении охранник.

"Подозреваемого ищут усиленные наряды полиции, он вооружен и опасен. Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого, просят звонить в полицию и ни в коем случае не пытаться задерживать его", — сказал заместитель комиссара Клайпедской полиции Раймондас Вайткявичюс.

Несколько покупателей и работников ТЦ Akropolis, которые находились недалеко от места происшествия, рассказали, что видели, как мужчина в крови и с ножом в руках выбежал из помещения охраны.

Он держал нож поднятым кверху. Очевидцы рассказали, что не осмелились остановить подозреваемого, он был вне себя, несся к двери, сломя голову.

"Все произошло очень быстро, — сказал DELFI один юноша. — Мы не осмелились ловить его, он мчался с ножом в руке". До приезда полиции очевидцы даже не поняли, что произошло. В 22.30 ч. полиция сообщила, что подозреваемый задержан.

Департамент полиции сообщает, что подозреваемый раньше не был судим.

Мужчина 1988 г.р. был задержан на проспекте Тайкос. Полиция благодарит общественность за помощь.