В Китае заявили о рождении генетически отредактированных близнецов

Двое из опрошенных AP ученых жестко раскритиковали этот этически недопустимый "эксперимент на людях", отметив, что технологии для такой работы пока не "созрели". Однако Джордж Черч, генетик из Гарвардского университета, подчеркнул, что сама задача борьбы с ВИЧ оправдывает использование методов генетического редактирования.

Что и как редактировал ученый

Хэ заявил AP, что отредактировал эмбрионы семи пар, проходивших экстракорпоральное оплодотворение. Пока одна из процедур закончилась беременностью и родами. По его словам, родители девочек отказались назвать себя и дать комментарии. Неизвестно также их место жительства и где проводилась работа. Ученый набирал пациентов через группу ВИЧ-активистов в Пекине.

Помимо AP, Хэ рассказал о своем исследовании организатору конференции по генетическому редактированию, которая начнется во вторник. Конференция в материале не называется, однако, как предполагает сайт N+1, это может быть второй международный саммит по редактированию генома человека в Гонконге.

Хэ рассказал агентству, что учился в университете Райса и Стэнфорде в США и теперь работает в Южном университете науки и технологий в Шэньчжэне, где у него есть лаборатория и две компании в сфере генетики. До экспериментов с человеческими эмбрионами Хэ работал с мышами и обезьянами. В своем последнем эксперименте он пытался "отключить" ген CCR5, который кодирует белок, позволяющий ВИЧ проникнуть в клетку.

В статье AP упоминается метод редактирования CRISPR/Cas9, однако прямого указания на то, что Хэ использовал именно его, там нет. Всего ученому удалось отредактировать 16 из 22 эмбрионов, 11 из которых использовались в шести попытках — одна закончилась беременностью и родами. Следующие попытки пока не проводятся, чтобы убедиться в безопасности состоявшегося эксперимента.

По словам Хэ, у одной из девочек отредактированы обе копии нужного гена, а у второй — одна копия. Свидетельств повреждения других генов он не нашел. Однако эксперты, опрошенные AP, в том числе Черч, изучили материалы, предоставленные Хэ агентству, и считают, что проведенных тестов недостаточно для того, чтобы с уверенностью сказать, что редактирование прошло успешно и не нанесло вреда.

Кроме того, агентство отмечает, что Хэ официально уведомил государство о своей работе через реестр клинических испытаний лишь 8 ноября, позже, чем она началась. В формах информированного согласия для участников эксперимента программа описывалась как "разработка вакцины от СПИД", так что не очевидно, что участники действительно понимали ее назначение, риски и выгоды. Хэ утверждает, что лично объяснил всем парам, что имплантация отредактированных жизнеспособных человеческих эмбрионов ранее не проводилась, и что он пообещал всем родившимся детям медицинскую страховку и регулярные обследования до 18 лет и далее.