В Китае предложили отменить ограничение на два президентских срока

Центральный комитет коммунистической партии Китая предложил отменить лимит на два последовательных срока для президента и вице-президента Китайской Республики, сообщает ”Синьхуа”.

Комитет предложил убрать из конституции пункт о том, что президент и вице-президент ”могут находиться у власти не более двух сроков подряд”.

Центральный комитет также предложил включить текст ”Мыслей Си Цзиньпиня (действующий председатель Китайской Народной Республики, фактический глава государства — ”Газета.Ru”) о социализме китайского образца в новой эре” в конституцию.

В 2017 году сообщалось, что Си Цзиньпин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США.