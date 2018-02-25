25.02.2018, 10:59

В Китае предложили отменить ограничение на два президентских срока

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Gazeta.ru
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Xi Jinping
Xi JinpingFoto: WANG ZHAO, AFP

Центральный комитет коммунистической партии Китая предложил отменить лимит на два последовательных срока для президента и вице-президента Китайской Республики, сообщает ”Синьхуа”.

Комитет предложил убрать из конституции пункт о том, что президент и вице-президент ”могут находиться у власти не более двух сроков подряд”.

Центральный комитет также предложил включить текст ”Мыслей Си Цзиньпиня (действующий председатель Китайской Народной Республики, фактический глава государства — ”Газета.Ru”) о социализме китайского образца в новой эре” в конституцию.

В 2017 году сообщалось, что Си Цзиньпин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США.

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