13.09.2018, 09:57

В Китае автомобиль въехал в толпу, а водитель напал с ножом на пешеходов: 9 человек погибло, 43 ранено

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NEWSru.com
EST

Полицейские города Хэнъян в провинции Хунань на юге КНР задержали мужчину, который подозревается в совершении ДТП и поножовщине. Злоумышленник давил пешеходов своим автомобилем, а потом нанес потерпевшим ножевые ранения. Десятки человек пострадали, а девять из них скончались.

Красный внедорожник вылетел в среду около 19:40 на пешеходную зону оживленной городской площади, сообщает BBC. Автомобиль давил людей, а потом из него выскочил водитель, вооруженный ножом.

Сначала сообщалось, что от его действий погибли три человека. Потом количество жертв возросло до девяти. Еще 43 человека получили ранения.

После задержания подозреваемый был опознан. Им оказался 54-летний Ян Цзанюнь. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за поджог и незаконный оборот наркотиков.

Власти не комментируют возможную связь инцидента с терроризмом, передает "Интерфакс".

На опубликованной видеозаписи с места происшествия видно, что многие очевидцы в панике убегают с площади, а другие пытаются помочь пострадавшим, лежащим на земле.

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