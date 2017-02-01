В Киеве заявили об обстреле украинского самолета с российской буровой вышки

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил в Facebook, что в Черном море был обстрелян украинский транспортный самолет.

По его словам, украинское воздушное судно совершало тренировочный полет. Инцидент произошел в районе Одесского газового месторождения ”с ранее захваченных Россией буровых вышек”. ”Экипаж не пострадал”, — отметил представитель Порошенко.

В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook сообщил, что после возвращения летательного аппарата на аэродром было обнаружено трехсантиметровое пулевое отверстие — ”последствия обстрела самолета из стрелкового оружия”. ”Кроме того, экипажем была обнаружена и зафиксирована работа радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны”, — подчеркнул руководитель оборонного ведомства.

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Источник в Военно-морских силах Украины сообщил изданию Думская.net, что во время обстрела самолета Ан-26 возле вышки находился малый противолодочный корабль Черноморского флота России.

Телеканал ”112 Украина” напоминает, что в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря продолжаются учения сил и войск Вооруженных сил Украины. К учениям привлечены корабли, катера и суда, летательные аппараты морской авиации, авто- и бронетехника. Отрабатывается усиление охраны государственной границы, взятие под контроль транспортных коммуникаций, обеспечения противодиверсионной обороны.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет РФ в ведении военных действий на юго-востоке ее территории. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.