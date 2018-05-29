В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко

Неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко в его доме. От полученных ранений он скончался в машине "скорой помощи".

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя нацполиции Ярослава Тракало.

По его словам, жена Бабченко была в ванной комнате. "Она услышала хлопки, вышла и увидела мужчину к крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой", - рассказал Тракало.

Ранее о том, что в в Киеве стреляли в уехавшего из России журналиста Аркадия Бабченко, сообщил заместитель генерального директора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - написал он в "Фейсбуке".

Издание "Обозреватель" со ссылкой на неназванный источник сообщило, что журналист погиб. "На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался", - утверждает источник издания.

О смерти Бабченко сообщает также корреспондент радио "Громадьске" Ирина Ромалийская. По ее словам, информацию подтвердил советник главы МВД Украины депутат Геращенко.

В 2017 году Бабченко уехал из России - сначала в Чехию, а затем на Украину. Свой отъезд он объяснял тем, что в России его могут лишить свободы.

"Поступила информация о том, что сейчас в высоких кабинетах люди решают, что со мной делать, - то ли заводить дело и сажать в тюрьму надолго, то ли махнуть на меня рукой и оставить все как есть. Но я не стал дожидаться их решения, и решил переехать сюда на какое-то время", - рассказывал он радио "Громадьске".