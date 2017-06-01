В Киеве тяжело ранен обвинямый в подготовке покушения на Путина

В Киеве произошло покушение на уроженца Чечни Адама Осмаева, которого российские власти обвиняли в подготовке покушения на президента Владимира Путина в 2012 году. Тогда же Осмаев был заочно арестован российским судом, но остался на Украине и воевал в Донбассе.



Осмаев получил тяжелое огнестрельное ранение в центре Киева на Подоле.

Как сообщил представитель МВД Украины Артем Шевченко, нападавщий вошел в доверие Осмаева и его супруги Амины Окуевой "под видом иностранного журналиста".



"Якобы хотел взять интервью, приблизился к ним, открыл огонь из пистолета, ранил Адама", — написал Шевченко в "Фейсбуке".

Жена Осмаева в целях самозащиты открыла огонь и ранила нападавшего, добавил представитель МВД.



Сейчас Адам Осмаев и нападавший на него, оба с тяжелыми огнестрельными ранениями, находятся в больнице.

На месте происшествия работает полиция, начато следствие.



В феврале 2012 года Осмаев был задержан в Одессе правоохранительными органами Украины по подозрению в совершении взрыва в одесской квартире. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "создание террористической организации" и "подготовка теракта".



Спустя три недели российский "Первый канал" сообщил, что вместе со своим подельником Ильей Пьянзиным Осмаев собирался совершить покушение на Владимира Путина сразу после президентских выборов 4 марта.



Сам Осмаев утверждал, что во время допроса после задержания в Одессе ему угрожали расправой, если он не признается в подготовке покушения на Путина и убийства главы Чечни Рамзана Кадырова.



Лефортовский суд Москвы в апреле 2012 года заочно арестовал и Осмаева, и Пьянзина, подозреваемых в подготовке покушения на Путина. Их обвинили по нескольким статьям, в том числе о посягательстве на жизнь государственного деятеля.



В том же году одесский суд постановил экстрадировать Осмаева, однако это решение было заблокировано Европейским судом по правам человека, согласившимся с доводом защиты о том, что в России уроженцу Чечни грозят пытки.



18 ноября 2014 года Приморский суд Одессы освободил Осмаева из-под стражи в связи с завершением срока наказания. Впоследствии он возглавил "Международный батальон имени Джохара Дудаева", а его жена Амина Окуева, активно выступавшая в прессе после ареста мужа, стала представителем этого формирования.



Адам Осмаев и Амина Окуева принимали участие в военной операции на востоке Украины и служили, в частности, в рядах батальона полиции "Киев-2".