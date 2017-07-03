В Киеве развесили плакаты о "заразности" русского языка

На улицах Киева появились антироссийские рекламные плакаты под названием "Памятка здоровья", призывающие украинское население отказаться от использования русского языка, поскольку он "заразен" и "поражает центральную нервную систему". Об этом сообщает местный телеканал "Вести".

На плакате изображена девушка, высунувшая язык, который окрашен в цвета российского триколора. Каждый из цветов сопровождается авторами плаката краткой "характеристикой": белый — "недоумство, дебилизм", синий — "сепаратизм, смерть", красный — "агрессия, империализм, война".

На постере также содержится послание: "Российский язык — очень заразный. Достаточно попасть в среду инфицированных, или получить вирус через СМИ. Инфекция легко распространяется среди молодежи".

Тем же, кто использует русский язык, авторы плаката предлагают прополоскать рот.

Выяснить, кто стоит за появлением подобных плакатов, украинским журналистам не удалось. В углу плаката располагается логотип некой "Клиники доктора Бандеры", которая ранее в СМИ не упоминалась.

Російський язик – захворювання, що вражає центральну нервову систему😎 pic.twitter.com/L8J6XEH1G5 — ✦Новини UA✦ (@politkyxnya) July 2, 2017





На плакате также есть логотип Центра современного искусства "М17", где проводятся выставки по актуальной повестке дня, а также лекции, творческие встречи, концерты и кинопоказы. Однако замдиректора центра Ростислав Бильдер заявил телеканалу, что его организация не имеет к этой рекламе никакого отношения.

Напомним, в конце мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому 75 процентов контента на телевидении страны должно быть украиноязычным, а в прошлом году на Украине попали под запрет все российские фильмы, произведенные или впервые продемонстрированные после 1 января 2014 года.