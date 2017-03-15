В Киеве протестующие забросали камнями отделение "Альфа-банка"

Активисты "Организации украинских националистов", которая выступает за блокаду торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, забросали камнями офис "Альфа-банка" в центре Киева.

Перед этим активисты пытались проникнуть в офис компании бизнесмена Рината Ахметова.

Подходы к офису заблокировала Национальная гвардия, поэтому активисты не смогли вплотную подойти к зданию и бросали камни и петарды через головы сотрудников служб безопасности. Пуленепробиваемые окна офиса им разбить не удалось.

Во вторник в Киеве прошла акция в поддержку блокады торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской области, в которой, по сообщениям СМИ, приняли участие около 150 человек.

Днем ранее несколько десятков человек замуровали бетонными блоками вход в центральное отделение "Сбербанка" в Киеве. Они призывали власти лишить лицензии российские банки на Украине.

Блокада

а Украине уже почти месяц продолжается блокада железнодорожных путей, по которым, в частности, поставляется уголь с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В блокаде участвуют ветераны боевых действий в Донбассе и народные депутаты. Таким образом они борются с торговлей с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Правительство Украины 15 февраля ввело в связи с блокадой чрезвычайные меры в сфере энергетики.

В конце февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал антитеррористический центр дать силовым органам полномочия для разгона блокады Донбасса.

"Либерализм нашего правительства не знает границ. Месяц нашей либеральной политики, ваших либеральных переговоров с инициаторами этой блокады… ни к чему не приводит. Надо принимать решения", — подчеркнул он.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман тогда заявил, что готов согласиться с "тезисами" Авакова, однако публично разгон блокады поддерживать не стал.