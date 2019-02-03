В Киеве прошла интронизация главы новой украинской церкви

На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко с супругой, кандидат в президенты Юлия Тимошенко, а также члены украинского правительства. Кроме того, на интронизацию прибыли представители других религиозных организаций, в том числе глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук и представитель Константинопольской православной церкви митрополит Галльский Эммануил.

При этом бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет, не смог принять участие в церемонии из-за плохого самочувствия.

В Русской православной церкви интронизацию Епифания уже окрестили ”жалким зрелищем”, передает ТАСС. ”Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной "овечкой Долли"”, — заявил агентству пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков, отметив невысокий уровень гостей церемонии.

В начале января Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей предоставил автокефалию образованной 15 декабря 2018 года ПЦУ, в которую вошли существовавшие ранее неканонические структуры, отколовшиеся от до сих пор действующей на территории Украины православной церкви Московского патриархата, — УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем и отказывается признавать правомерность подписанного Варфоломеем томоса.