В Киеве произошли столкновения между демонстрантами и полицией

В Киеве произошли столкновения между активистами, требующими прекратить торговые отношения Украины с ДНР и ЛНР, и полицией, пишет Meduza.

Это произошло после того, как сторонники националистов и участники блокады железнодорожного сообщения с Донбассом решили установить палаточный лагерь на углу Банковой и Институтской улиц около здания администрации президента Украины, чему помешала полиция.

Как сообщает ”Интерфакс-Украина”, протестующие попытались прорвать установленные полицией ограждения и попасть на улицу Банковую. После этого часть демонстрантов направились в сторону Майдана Незалежности, по пути прорвав полицейские заграждения.

”Громадське” сообщает со ссылкой на сотрудников ”Красного креста”, что в результате столкновений там пострадали как минимум десять человек. В полиции заявили, что пострадал один полицейский. Пять человек были задержаны, в том числе лидер добровольческого батальона ”ОУН” Николай Коханивский.

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Около 21:00 по местному времени (22:00 по Москве) в полиции сообщили, что столкновений больше не происходит и ”ситуация стабилизировалась” ”Полиция продолжает обеспечивать правопорядок и призывает участников не поддаваться на провокации”, — передает ”Интерфакс-Украина”.

На Украине активисты с конца января блокируют железнодорожное сообщение с частями Луганской и Донецкой областей, которые контролируют пророссийские сепаратисты и откуда в остальную часть страны поставляется уголь. Из-за угрозы нехватки угля в стране был введен чрезвычайным режим в области энергетики. В ходе протестов 19 февраля лидеры блокады заявили о планах заблокировать и железнодорожное сообщение с Россией.

В Киеве 18–20 февраля проходят акции по случаю третьей годовщины событий 2014 года, когда в результате столкновений демонстрантов и силовиков погибли более 100 человек. В результате массовых выступлений президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти и бежал в Россию.