В Киеве приравняли силу российских войск в Донбассе к военной мощи НАТО

В Донбассе расквартирована российская военная группировка, равная по мощи армиям европейских стран — членов НАТО, заявил глава ВПУ Анатолий Матиос. По его данным, там находится 650 танков, 260 РСЗО и три тысячи кадровых военных.

На территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые не контролирует украинское правительство, находится военная группировка, равная по силам армиям европейских стран — членов Североатлантического альянса, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала ”112 Украина”.

”На территории ОРДЛО на данный момент находится суммарно военная мощь и военная сила, которая равняется почти всем странам НАТО Европы”, — заявил он.

По его словам, Россия поставила в самопровозглашенные республики на востоке Украины сотни артиллерийских систем и танков. ”Танки — 650 штук, боевые бронированные машины — 1310 штук, артиллерия различных калибров (в том числе крупнокалиберная, запрещенная минскими соглашениями) — почти 500 стволов, реактивные системы залпового огня — почти 260 единиц, зенитно-ракетные комплексы — до 100 единиц”, — уточнил Матиос.

Кроме того, Митиос заявил, что на территории ОРДЛО находится 11 тыс. россиян, три тысячи из которых — кадровые военные. ”Российская Федерация на данный момент находится на Донбассе в количестве почти трех тысяч человек в составе двух батальонных тактических групп, одной ротной тактической группы, на вооружении которых кроме перечисленных выше единиц​ почти 200 танков, 400 боевых бронированных машин, 140 единиц артиллерии и новейшие образцы зенитно-ракетных комплексов”, — сообщил он.

Приведенные Матиосом оценки совпадают с оценками президента Украины Петра Порошенко, которые он давал на встрече с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. ”Наша разведка подтверждает — минимальный уровень регулярных войск России на оккупированной территории [Донбасса] — примерно 3 тыс. [военных]”, — заявил тогда президент.

Однако в начале сентября спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил о гораздо большем количестве российских военнослужащих в Донбассе. ​”До 6 тыс. российских военнослужащих находятся на временно оккупированной территории Донбасса”, — заявил тогда Селезнев и уточнил, что кадровые российские военные постоянно прибывают на неподконтрольные Киеву территории, в том числе и в руководящие органы.

Официально Москва неоднократно отвергала обвинения в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины и наличие там российских военнослужащих, признавая при этом возможность попадания в район боевых действий ”отпускников” и ”добровольцев”.

В декабре 2015 года президент России Владимир Путин, комментируя перспективу обмена задержанных на Украине Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых Киев называл российскими ”бойцами ГРУ”, на украинскую летчицу Надежду Савченко, сказал, что в Донбассе есть люди, которые ”решают определенные вопросы”.

”Мы никогда не говорили, что там [на Украине] нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе и в военной сфере”, — сказал Путин. По словам президента, ”это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска, почувствуйте разницу”.