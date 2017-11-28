В Киеве ответили главе Совета Европы после слов о снятии санкций с России

В МИД Украины считают, что ”возвращение” России в ПАСЕ ”без восстановления территориальной целостности” республики противоречит международному праву, и в этом вопросе ”не может быть компромиссов”.

”Возвращение” России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) будет противоречить международному праву, пока у Украины нарушена ”территориальная целостность”. Об этом написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в своем Twitter.

”Возвращение России в ПАСЕ без устранения международно-правовых нарушений, восстановления целостности Украины, выведения российских войск противоречит международному праву”, — отметила она, комментируя слова генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда, который накануне заявил, что рассматривает вопрос о снятии некоторых санкций с России из-за опасения, что Москва выйдет из СЕ.

Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что ”в вопросах выполнения международного права, ценностей не может быть компромиссов”, а Россия ”не выполнила ни одной резолюции” в рамках Совета Европы, ООН или ОБСЕ.

В интервью Financial Times, которое было опубликовано 26 ноября, генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что организация рассматривает вопрос о возможной отмене антироссийских санкций, которые были наложены СЕ за ”агрессию Москвы в отношении Украины”. В международной организации готовы принять такое решение из-за опасений, что Россия может выйти из состава организации, что в итоге станет ударом по защите прав человека в мире. Издание отмечает, что Россия требует восстановления права голоса в ПАСЕ, которого она лишилась в 2014 году после присоединения Крыма.

Генсек Совета Европы отметил, что организация не будет изменять ”принципиальную позицию” по поводу Крыма, однако обращает внимание на то, что представители совета должны иметь в виду мандат, который предполагает ”защиту прав в России, в Крыму и где бы то ни было на континенте”. Ягланд добавил, что если Москва выйдет из состава СЕ, то это будет ”очень-очень плохо” для российских граждан, которые, по его словам, нуждаются в Европейском суде по правам человека и в конвенции о правах человека 1949 года.

”У нас будет Европа без России. Это будет большим шагом назад для Европы”, — заключил он.​

Помимо отсутствия возможности голосовать в ПАСЕ российские представители сейчас не могут также состоять в руководящих органах ассамблеи и принимать участие в миссиях наблюдателей на выборах.​ В октябре постпред России при ЕС Владимир Чижов рассказывал, что у ПАСЕ будет последняя возможность вернуть российской делегации голос в ПАСЕ в январе 2018 года. Без Москвы, считает Чижов, существование этой организации ”утрачивает смысл”.