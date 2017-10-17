В Киеве несколько тысяч человек собрались на акцию протеста

В Киеве рядом со зданием Верховной Рады во вторник, 17 октября, проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили и других оппозиционных политиков. Участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд, передает телеканал "112 Украина".

По распоряжению городской администрации с раннего утра перекрыты центральные улицы украинской столицы. Пресса сразу связала решение с митингом, однако в администрации президента Украины Петра Порошенко перекрытие улиц объяснили соблюдением мер безопасности во время визита президента Мальты Мари-Луиз Колейро Прека.

Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались у Верховной Рады на массовую акцию протеста, передает корреспондент РИА "Новости".

Митинг начался с исполнения гимна Украины. Участники демонстрации держат в руках флаги украинских националистических партий "Национальный корпус", созданного на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, и "Свобода", а также партий "Рух нових сил", "Самопомощь", "Гражданская позиция". Среди собравшихся много людей в камуфляжной форме и пенсионеров.

В МВД заявили, что в акции участвуют около двух тысяч человек. По словам главы полиции Киева Андрея Крищенко, которого цитирует "Украинская правда", в полицию поступили заявки о проведении сразу нескольких акций и митингов в центре Киева. В связи с этим в центре дежурят 3,5 тысячи полицейских и нацгвардейцев, пояснил он.

Стражи порядка оцепили Верховную Раду кордоном в несколько рядов. Рядом дежурят кареты скорой помощи, пожарные, полицейские с собаками, автозаки. Желающие попасть к зданию Рады должны пройти через рамки-металлодетекторы.

Перед протестующими со сцены выступили депутаты Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии. Они призвали украинскую власть выполнить требования участников акции.

Центральные улицы Киева, в том числе Крещатик, Институтская, Грушевского, Шелковичная, перекрыты полицией. Полицейские и бойцы национальной гвардии также дежурят на всех улицах возле парламента. В Мариинском парке неподалеку от парламента заняли позиции сотни силовиков. Интернет-пользователи заметили в парке пушки. Власти объяснили их установку визитом президента Мальты — орудия должны будут салютовать холостыми выстрелами.

Тем временем в Раде группа депутатов во вторник сорвала заседание Согласительного совета лидеров фракций, требуя немедленно рассмотреть законопроекты, на принятии которых настаивают участники акции у здания парламента, сообщает "Украинская правда".

Президент Петр Порошенко во вторник предложил внести изменения в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов. В законопроекте предлагается изложить статью 80 следующим образом: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету". Из статьи президент предлагает с 2020 года исключить пункт о депутатской неприкосновенности.

Народный депутат Сергей Лещенко посчитал "подачкой" президентский законопроект, подчеркнув, что депутатская неприкосновенность должна быть отменена в ближайшее время, а не со следующего созыва Верховной Рады, как предлагает Порошенко. "То есть на его клан, который последние три года грабит Украину, эти поправки распространяться не будут. Наше требование — неприкосновенность должна быть отменена до весны 2018 года, то есть в течение двух ближайших сессий Рады", — написал нардеп в Facebook.