В Керчи прощаются с жертвами нападения в колледже. Убийцу похоронят отдельно

На подъездах к площади Ленина перекрыто несколько улиц, движение регулирует большое количество сотрудников ГИБДД, на месте работают бойцы Росгвардии и представители полиции, передает ТАСС. Такси и личные автомобили выстраиваются в очереди, чтобы проехать как можно ближе к месту прощания. Сильных пробок пока нет, накануне власти попросили людей оставить личные автомобили дома. Возле морга, где находятся тела погибших, все также оцеплено полицией.

На самой площади правоохранительные органы выставили специальные рамки, проводят досмотр личных вещей людей, которые проходят к месту прощания.

Кроме того, панихиды в память о погибших проводятся в нескольких регионах России. Во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии в день трагедии, 18 октября, прошла панихида по невинно убиенным в Керчи. В последующие дни поминовение будет совершаться на ежедневных службах. Ближайшие девять или 40 дней заупокойные богослужения также пройдут в Екатеринодарской и Кубанской епархии.

В дацанах Буддийской традиционной Сангхи России 19 октября пройдут молебны о безвременно ушедших. "Мы также будем молиться за скорейшее выздоровление всех пострадавших", — пояснили в Сангхе.

Пятница станет вторым днем траура в Крыму, который объявлен в течение трех дней, с 18 по 20 октября. Сегодня траур также объявлен в соседнем Краснодарском крае, несколько жителей которого стали жертвами керченского стрелка. Траурные мероприятия будут проводиться в городах и районах края, флаг Краснодарского края будет приспущен. Ожидается, что на Кубани погибших похоронят в субботу.

Семьям погибших выделят по миллиону рублей из федерального бюджета. Также материальную помощь получат пострадавшие — по 500 тысяч рублей. Все расходы на похороны взял на себя бюджет республики Крым, сообщает "Комсомольская правда".

Власти края рекомендовали телерадиокомпаниям и учреждениям культуры, работающим на территории региона, отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Керченского стрелка похоронят отдельно от его жертв, где — решат родственники

Владислава Рослякова, устроившего бойню в политехническом колледже, похоронят отдельно от его жертв, в секторе кладбища для безродных через две недели, сообщает Telegram-канал Mash.

До этого времени специалисты будут проводить различные экспертизы, в частности искать в его крови следы алкоголя и наркотиков. Ранее сообщалось, что Рослякова также посмертно подвергнут психолого-психиатрической экспертизе. Специалисты рассчитывают установить психологические особенности юноши и мотивы, толкнувших его на преступление.

Однако в администрации Керчи ТАСС опровергли информацию о захоронении Рослякова в секторе для безродных. "Родственники будут решать [где его хоронить], у него есть родственники", — пояснил собеседник агентства. Мэр Керчи Сергей Броздин подтвердил РИА "Новости", что решение о месте похорон Рослякова примут его родные.

В Крыму провел совещание Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин прибыл с рабочей поездкой в Крым и провел оперативное совещание, посвященное первым результатам расследования дела об убийстве в керченском колледже, а также дал ряд конкретных поручений, касающихся дальнейшего хода следствия, сообщается на сайте СК РФ.

"Необходимо изучить обстановку в семье Рослякова, какие отношения были у него с близкими родственниками, выяснить, находилась ли данная семья в социально опасном положении, проявлял ли молодой человек ранее агрессию и иные неадекватные действия, были ли какие-либо другие тревожные сигналы о состоянии здоровья и поведении и принимались ли необходимые меры со стороны профильных служб, в том числе медицинских работников, для их предупреждения и устранения. Важно выяснить причину агрессии нападавшего", — заявил Председатель СК России.

Также следователи выяснят, какая психологическая обстановка создавалась в стенах колледжа, установят круг общения Рослякова, узнают, велась ли комплексная педагогическая и психологическая работа как с ним, так и с другими учащимися. Специалисты установят наличие кризисных центров и эффективность их функционирования в городе.

Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видео осмотра места ЧП в политехническом колледже в Керчи, где студент устроил взрыв и стрельбу.