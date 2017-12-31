В Кении автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком: 36 погибших

В Кении пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Власти подтвердили гибель 36 человек в трагическом ДТП. Еще 11 человек получили ранения, передает AFP, публикуя в Twitter видео последствий столкновения.

ЧП произошло около города Накуру в центральной части Кении. Автобус, следовавший из города Бусиа в западной Кении, столкнулся с грузовиком, ехавшим из Накуру. Судя по видео, после столкновения автобус загорелся.

"Интерфакс" передает, что шоссе Накуру-Элдорет, где произошла авария, отличается повышенной опасностью: так, по данным местной полиции, только в декабре на этой дороге в автоавариях погибли до 100 человек.