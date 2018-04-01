В Кембридже простились с ученым Стивеном Хокингом

В Кембридже простились с выдающимся английским физиком-теоретиком, космологом и популяризатором науки Стивеном Хокингом, который скончался 14 марта в возрасте 76 лет.

Прощальная служба состоялась в церкви Святой Марии на территории Кембриджского университета, в котором Хокинг более 50 лет вел свою научную деятельность.

Прах Стивена Хокинга будет захоронен в лондонском Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Когда к церкви подъехал траурный кортеж с прахом Стивена Хокинга, зазвонили колокола, прозвучало 76 ударов — по числу лет жизни ученого.

Его близкие и родственники, в том числе трое его детей — Люси, Роберт и Тим — следовали за катафалком с прахом Стивена Хокинга.

Когда катафалк остановился, несколько сотен человек, собравшиеся у церкви, начали апплодировать.

Гроб украшали композиции из цветов — одна из белых лилий, которая изображала вселенную, другая — из белых роз, представлявшая полярную звезду.

Гроб в церковь внесли шестеро швейцаров из университетского колледжа Гонвилл-энд-Киз, где Хокинг проработал более 50 лет.

"Наш отец жил и работал в Кембридже более 50 лет. Он был неотъемлемой и заметной частью жизни города, — говорилось в заявлении детей Стивена Хокинга. — Именно поэтому мы решили провести поминальную службу в городе, который он так любил и который любил его. Жизнь и работа нашего отца много значила для многих людей — как религиозных, так и не религиозных".

Всего на поминальную службу в церковь было приглашено около 500 человек: проститься с ученым пришли его друзья и коллеги.

На поминальную службу также пришел актер Эдди Редмэйн, который сыграл роль Стивена Хокинга в биографическом фильме 2014 года "Вселенная Стивена Хокинга".

На службе он прочитал отрывок из книги Екклесиаста (3.1-11), в котором говорится о том, что "человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца".

В числе гостей, приглашенных на поминальную службу, были также рок-музыкант, гитарист группы Queen Брайан Мэй, актриса Анита Добсон и ирландский комик и телеведущий Дара О'Бриэн.

В списке приглашенных также значились имена Илона Маска и драматурга Алана Беннетта.

Выдающийся английский физик-теоретик, космолог и популяризатор науки Стивен Хокинг стал одним из самых уважаемых и известных ученых своего времени, несмотря на тяжелое нейродегенеративное заболевание. Он умер 14 марта у себя дома в Кембридже, в возрасте 76 лет.

Человек с выдающимся чувством юмора, он стал популяризатором науки и всегда старался обеспечить широкой общественности доступ к своим трудам.

Хокинг — автор теории об испарении черных дыр. Согласно этой теории, черная дыра не только поглощает все вокруг себя, но и сама испускает различные частицы, что в итоге приводит к ее исчезновению.

Процесс излучения элементарных частиц черной дырой, описанный Хокингом, получил название "излучение Хокинга".

Легендарный ученый был известен своей исключительной способностью визуализировать научные решения без расчета или эксперимента.

Но, возможно, именно его "теория всего", предполагающая, что Вселенная развивается по четко определенным законам, привлекла к себе наибольшее внимание.

Его книга "Краткая история времени", изданная в 1988 году, стала мировым бестселлером.