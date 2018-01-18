В Казахстане 52 человека сгорели в автобусе

В Актюбинской области Казахстана загорелся автобус с пассажирами, погибли 52 человека. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД страны Руслана Иманкулова.

”18 января 2018 года в 10.30 (08.30 мск) в Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки Ikarus. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Гражданство устанавливается”, — рассказал Иманкулов.

По его словам, погибли 52 человека. Пятерым пассажирам удалось выбраться, им оказали медицинскую помощь.