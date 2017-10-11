В Каталонии подписана декларация о независимости

Власти Каталонии подписали декларацию о независимости. Сделал это, в числе прочих, и глава мятежной автономии Карлес Пучдемон, который ранее во время выступления просил парламент отсрочить объявление независимости. Текст приводит El Pais: в нем "Республика Каталония" провозглашена независимым государством. Однако на деле пока неясно, какими будут последствия принятия этого документа.

Помимо Пучдемона, декларацию подписали его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Карме Форкадель и депутаты от партий, поддержавших независимость — "Вместе за да" и "Кандидатура народного единства". В общей сложности эти силы имеют в парламенте абсолютное большинство — 72 мандата. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал 24 Horas. После подписания депутаты парламента хором спели гимн Каталонии.

Reuters отмечает, что пока неясно, будет ли этот документ иметь правовую силу. El Mundo указывает, что подписанный президентом Каталонии документ не является официальным.

В декларации кратко рассказывается об истории Каталонии, ее попытках искать компромисса с Мадридом и нежелании властей Испании идти на это.

"Мы подтверждаем желание вести переговоры с Испанией без учета условий прошлых соглашений для пользы обеих сторон. Переговоры должны быть на равных условиях… Мы призываем все государства и международные организации признать каталонскую республику независимым и суверенным государством", — цитирует документ РБК.

El Pais указывает, что в документе не упоминается призыв Пучдемона отложить вступление в силу решения о независимости. По-видимому, декларация была подготовлена до его выступления. Глава Каталонии пытался убедить парламент и граждан, что несколько недель промедления позволят начать диалог с Мадридом. Он почти в каждом выступлении призывает руководствоваться законом, указывает, что нельзя называть каталонцев мятежниками и подчеркивает готовность к диалогу. В декларации это тоже отражено.

Мадрид от всех переговоров отказывается, заявляя, что позиция Каталонии напоминает шантаж.

В Каталонии 1 октября прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. В Мадриде считают этот референдум нелегитимным и отказываются признавать его результаты.