В Каталонии перед референдумом полиция опечатала избирательные участки

Полиция Испании опечатала здания 1300 из 2315 школ в Каталонии, в которых в воскресенье, 1 октября планировалось открыть избирательные участки для проведения референдума о независимости автономной области.



Ранее полиция заняла здание телекоммуникационного центра правительства Каталонии.

Мадрид направил в регион тысячи полицейских для обеспечения порядка и недопущения проведения референдума.

Как ожидается, в голосовании, которое Конституционный суд Испании назвал незаконным, примут участие десятки тысяч каталонцев. Ранее женералитат (правительство) Каталонии заявлял, что, несмотря на решение Конституционного суда, с 9:00 по 20:00 по местному времени будут работать более 2,3 тыс. участков.

Полиция по всей Каталонии получила приказ препятствовать использованию общественных зданий в качестве мест для голосования.

Школы были закрыты после окончания уроков в пятницу вечером. Как уточнили власти Испании, в 163 школах остаются активисты из числа сторонников отделения Каталонии. Полиция предупредила их, что они должны покинуть здания школ до 6:00 1 октября по местному времени.

За последние недели полиция конфисковала огромные объемы избирательных материалов, а местным должностным лицам, которые принимали участие в избирательной кампании, грозит привлечение к суду.

В пятницу Google убрал из своего сетевого магазина приложение, которое используется для того, чтобы указывать избирателям места работающих участков для голосования.



Однако правительство Каталонии заявило в пятницу, что планирует открыть в воскресенье более двух тысяч участков для голосования, несмотря на прямой запрет центральных властей.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон пообещал, что на таких участках будут урны, бюллетени и всё, что требуется, чтобы люди смогли выразить своё мнение.

"Все готово для голосования на более чем 2 тысячах избирательных участков, там есть урны для голосования, бюллетени, все для того, чтобы люди могли выразить свое мнение", — сказал Пучдемон агентству Рейтер.

В пятницу в Барселоне состоялся многотысячный митинг сторонников независимости Каталонии от Испании. Одновременно в городе Оспиталет прошел митинг противников отделения региона от Испании, участие в котором приняли около 2 тысяч человек.



Каталония — высокоразвитая автономная область с населением в 7,5 млн человек на северо-востоке Испании — имеет свой язык, культуру и широкие права, но не признается испанской конституцией в качестве независимой республики.

Идея самоопределения становилась всё более популярной в последние пять лет. В результате местных выборов в 2015 году к власти в Каталонии пришел альянс партий, выступающих за независимость. В то же время около 40% избирателей поддержали партии, которые выступали против этого.