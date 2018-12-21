В картотеке агентов КГБ нашлась карточка на имя предстоятеля Латвийской православной церкви

Как указано в карточке, Кудряшов был завербован как агент КГБ с псевдонимом "Читатель" в январе 1982 года. Указано, что завербован он был сотрудником 5 отдела КГБ Латвийской ССР, занимавшегося борьбой с идеологическими диверсиями. В карточке указан род его занятий — "священник православной церкви". Нынешний митрополит Александр получил сан диакона в 1982 году.

В картотеке имеется карточка и на имя другого видного деятеля Русской православной церкви. Данные на Ивана Миролюбова с псевдонимом "Анатолий" совпадают с данными протоиерея, сотрудника Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, секретаря Синодальной комиссии по старообрядчеству и единоверию. Миролюбов родом из Риги.

В Московском патриархате пока не комментируют эту информацию. В карточках не приведены какие-либо подробности о том, какую именно деятельность выполняли агенты и действительно ли они сотрудничали с КГБ после предполагаемой вербовки.

Всего в агентурной картотеке — 10 612 карточек в алфавитном порядке. Помимо прочего, в ней нашлись карточки на имя бывшего капитана сборной СССР по баскетболу Валдиса Валтерса, бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эигимса, художника Майи Табака и в прошлом самого богатого человека Латвии Александра Лавента.