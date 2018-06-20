20.06.2018, 07:57

В Канаде легализовано употребление марихуаны

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bbcrussian.com
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В Канаде легализовано употребление марихуаны
AFP

В Канаде принят закон, разрешающий употребление марихуаны на всей территории страны.

Документ регулирует, как можно выращивать каннабис, где и какими способами распространять, а также как должна быть организована ее продажа. Сенаторы одобрили законопроект простым большинством голосов: 52 против 29.

Жители страны смогут начать законно приобретать и употреблять марихуану уже в сентябре текущего года.

Канада стала первой страной "Большой семерки", легализовавшей употребление каннабиса в рекреационных целях.

Хранение марихуаны в стране запретили в 1923 году, но в 2001 было легализовано ее медицинское употребление.

После подписания закона правительство страны должно будет определить дату его вступления в силу.

По словам премьер-министра страны Джастина Трюдо, до сегодняшнего дня "нашим детям было слишком просто достать марихуану, а преступникам - наживаться на ней".

Местным и региональным властям будет предоставлено 8-12 недель на то, чтобы установить правила и условия продажи каннабиса на своей территории, а полиции - чтобы подготовиться к работе в новых условиях.

Согласно подсчетам, в 2015 году канадцы потратили на марихуану около 6 млрд канадских долларов (4,5 млрд долларов США) - примерно столько же, сколько жители страны потратили на вино.

К середине сентября канадцы получат возможность легально приобретать каннабис и каннабисовое масло, произведенные лицензированными поставщиками, в различных торговых точках.

Кроме того, марихуану можно будет заказывать онлайн - также от лицензированных производителей.

Взрослым гражданам будет разрешено иметь при себе до 30 граммов высушенной марихуаны.

Содержащие марихуаны продукты пока будут недоступны - их продажа должна начаться в течение года после вступления закона в силу. Этот переходный период необходим властям для обсуждения новых правил.

Федеральное законодательство устанавливает минимальный возраст для покупки каннабиса на уровне 18 лет, однако некоторые провинции подняли его до 19.

Региональные власти также смогут самостоятельно устанавливать и другие ограничения - в частности, где можно будет курить марихуану.

Федеральное правительство уже установило правила упаковки, схожие с табачной продукцией: минимальный брендинг и обязательное предупреждение о вреде курения. Правила также оговаривают ограничения на рекламу среди молодежи, спонсорство, а также использование в рекламе знаменитостей, вымышленных персонажей или животных.

По-прежнему запрещено будет иметь при себе более 30 граммов марихуаны, выращивать дома более четырех кустов конопли или приобретать каннабис у поставщика, не имеющего лицензии.

Закон предполагает серьезные наказания: в частности, за продажу марихуаны несовершеннолетним виновнику будет грозить тюремное заключение сроком до 14 лет.

Первой страной, легализовавшей производство и продажу марихуаны, стал в декабре 2013 года Уругвай.

С тех пор употребление каннабиса в рекреационных целей легализовали несколько штатов США, в том числе Колорадо и Калифорния.

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