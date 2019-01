В кампусе университета во французском Лионе произошли несколько взрывов

По первоначальным данным, взорвались три баллона с газом. Происшествие связывают со строительными работами.

Первоначально речь шла о троих пострадавших. По уточненным данным телеканала, легкие травмы получил один человек.

В связи с происшествием из кампуса эвакуированы люди. Рекомендовано не приближаться к горящему зданию ближе, чем на сто метров.

Now: Huge explosion and fire at one of the University of #Lyon's campuses. People are being urged to avoid the area. pic.twitter.com/L5kNBrohjZ— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) 17 января 2019 г.