17.01.2019, 12:00

В кампусе университета во французском Лионе произошли несколько взрывов


Интерфакс
EST

Несколько взрывов, после которых начался пожар, прогремели в четверг на территории кампуса Университета Лион 1, сообщает французский телеканал BFM TV.

По первоначальным данным, взорвались три баллона с газом. Происшествие связывают со строительными работами.

Первоначально речь шла о троих пострадавших. По уточненным данным телеканала, легкие травмы получил один человек.

В связи с происшествием из кампуса эвакуированы люди. Рекомендовано не приближаться к горящему зданию ближе, чем на сто метров.


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