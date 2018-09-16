В Калининградской области РФ пятилетняя девочка погибла от укусов собаки



В Калининградской области собака насмерть загрызла пятилетнюю дочь своих хозяев. Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«Накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти девочки в поселке Рощино Гурьевского района. На место происшествия незамедлительно выехали следователи. В ходе осмотра места происшествия на теле ребенка обнаружены раны от укуса собаки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что родители девочки приобрели собаку около двух недель назад. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.