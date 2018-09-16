16.09.2018, 13:45

В Калининградской области РФ пятилетняя девочка погибла от укусов собаки

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rus.delfi.ee
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NÕMME , KURI KOER
NÕMME , KURI KOERFOTO: Marko Mumm

В Калининградской области собака насмерть загрызла пятилетнюю дочь своих хозяев. Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР), передает портал lenta.ru.


В Калининградской области собака насмерть загрызла пятилетнюю дочь своих хозяев. Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«Накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти девочки в поселке Рощино Гурьевского района. На место происшествия незамедлительно выехали следователи. В ходе осмотра места происшествия на теле ребенка обнаружены раны от укуса собаки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что родители девочки приобрели собаку около двух недель назад. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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