29.10.2017, 11:00

В Калифорнии водитель попытался въехать в толпу протестующих

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Gazeta.ru
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usa
фото иллюстративноеFoto: Ester Vaitmaa

В городе Бреа в американском штате Калифорния полицейские задержали мужчину, который пытался въехать в толпу демонстрантов на автомобиле, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на телеканал ABC.


Сообщается, что в городе люди вышли на митинг за права иммигрантов.

Когда автомобиль попытался въехать в толпу, протестующие собирались его задержать, один из активистов даже забрался на капот машины, однако на водителя обратили внимание полицейские.

Ранее сообщалось, что въехавшая в толпу людей в Харькове девушка не признала вину.

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