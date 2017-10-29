В Калифорнии водитель попытался въехать в толпу протестующих

В городе Бреа в американском штате Калифорния полицейские задержали мужчину, который пытался въехать в толпу демонстрантов на автомобиле, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на телеканал ABC.



Сообщается, что в городе люди вышли на митинг за права иммигрантов.

Когда автомобиль попытался въехать в толпу, протестующие собирались его задержать, один из активистов даже забрался на капот машины, однако на водителя обратили внимание полицейские.

Ранее сообщалось, что въехавшая в толпу людей в Харькове девушка не признала вину.