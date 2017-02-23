В Калифорнии эвакуируют 14 тысяч жителей из-за наводнения, власти признали "провал" операции

Власти калифорнийского города Сан-Хосе объявили об эвакуации 14 тысяч жителей из-за наводнения, передает Reuters.

В результате того, что река Койот-Крик вышла из берегов 21 февраля, оказались затопленными несколько районов города. Власти Сан-Хосе решили эвакуировать жителей более 1000 домов, чтобы не подвергать население опасности наводнения. Повреждены не менее 300 домов, однако сообщений о травмах или смертях не поступало.

По словам мэра города Сэма Ликкардо, жители затопленных территорий пока не смогут вернуться в свои дома, так как власти еще не справились с ситуацией.

Кроме того, власти не справились и со своевременным оповещением населения о надвигающемся наводнении, сообщает Fox News. Как оказалось, оповещение жителей города о необходимости покинуть свои дома поступило слишком поздно. Некоторые граждане получили первое предупреждение о надвигающейся стихии, когда спасатели уже плавали на лодках по затопленным кварталам. По словам жителей города, спасатели звонили в дверь третьем часу ночи и призывали немедленно покинуть жилище.

Читать еще

Мэр города назвал это "провалом". "Если человек узнает, что ему надо покинуть свой дом, только когда видит из окна пожарного в спасательной лодке, то это провал", — заявил градоначальник. По завершении стихийного бедствия, по его словам, будет устроен разбор допущенных ошибок и просчетов.

"В первую очередь нам надо заняться нуждами перемещенных семей. У нас будет еще достаточно времени, чтобы проанализировать, что пошло не так", — добавил Ликкардо. В то время как 14 тысяч людей должны быть обязательно эвакуированы, для других 22 тысяч такой необходимости пока нет, для них действует предупреждение о наводнении.

Из-за подтоплений дорожные службы перекрыли движение по одной из федеральных трасс к югу от Сан-Франциско в обоих направлениях. Власти пока не называют сроки, когда шоссе будет вновь открыто. По прогнозам синоптиков, дожди в регионе возобновятся в ближайшие выходные и могут идти несколько дней.