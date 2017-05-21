В Кабуле неизвестными похищена гражданка Финляндии

Гражданка Финляндии похищена в столице Афганистана Кабуле. Министерство иностранных дел подтверждает данную информацию, однако не сообщает подробностей, передает Yle.

- Единственное, что можно сейчас констатировать, у нас нет никакой информации о похитителях, — сообщила представитель пресс-службы МИДа Каролиина Романофф.

По ее словам, МИД на данном этапе не комментирует деталей случившегося.

Финское информационное агентство STT сообщает, что похищенная женщина является работником гуманитарной организации. По информации местных СМИ, женщина исчезла после вчерашнего нападения на место ее жительство. В результате этого же нападения погиб немецкий работник гуманитарной организации и охранник дома, где проживали работники организации.

По сообщению МИДа, сейчас в Афганистане находятся 35 финнов, из которых меньше десяти оставили информацию о своем пребывании в стране.

Первой данную новость распространила газета Helsinigin Sanomat.