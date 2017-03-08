В Кабуле на территории госпиталя недалеко от посольства США прогремел мощный взрыв

Два боевика, которые напали сегодня на госпиталь имени Сардара Дауд Хана в Кабуле, ликвидированы, еще двое продолжают оказывать сопротивление силам безопасности, передает ТАСС со ссылкой на аккаунты в Twitter ряда местных СМИ.

В атаке на медучреждение, расположенное в непосредственной близости от посольства США, приняли участие по меньшей мере пять террористов, один из которых взорвал пояс смертника у входа в госпиталь.

Агентство "Синьхуа" сообщило еще об одном взрыве, прогремевшем позже. Предполагается, что взорвался заминированный автомобиль на стоянке около госпиталя.

Всего, как заявило Министерство здравоохранения Афганистана, при атаке террористов погибли три человека. Телеканал Al-Jazzera утверждает, что убито не менее 17 человек. Число раненых, по оценке обоих источников, достигло порядка 70 человек.

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К полудню по московскому времени военные и полиция освободили от боевиков пять этажей семиэтажной больницы. Большинству раненых оказывается медицинская помощь в самом госпитале, часть перевезены в другие леченые учреждения.

Мощный взрыв прогремел утром в среду рядом с военным госпиталем имени Сардара Мухамамада Довудхана в Кабуле, в районе Вазир Мухаммад Акбархан, недалеко от посольства США. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации корреспондента агентства, в районе взрыва слышна стрельба. По предварительным данным, в результате взрыва на территории госпиталя имеются жертвы. Власти пока не комментируют происшедшее.

В Twitter-аккаунте афганского телеканала TOLOnews сообщается, что пять переодетых медработниками злоумышленников прорвались в здание госпиталя. Имело место столкновение между силами безопасности и нападавшими, рассказал журналистам сотрудник больницы.

По информации телеканала, по меньшей мере 13 человек получили ранения во время нападения, они госпитализированы в другие больницы Кабула. Сведения о точном числе пострадавших, а также возможных жертвах не приводятся. Сотрудники сил безопасности ведут перестрелку с боевиками на третьем и четвертом этажах госпиталя.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Сразу же после мощного взрыва, примерно в 9:30 часов утра по местному времени (8:00 по Москве), неизвестные вооруженные лица открыли огонь из автоматического стрелкового оружия по медперсоналу и больным на территории госпиталя, а затем взяли заложников. Перестрелка произошла на четвертом этаже одного из корпусов медучреждения, уточнило позднее агентство "Интерфакс".

Кабульский телеканал Khurshid утверждает , что после начала террористической атаки на территории госпиталя прогремело по крайней мере три мощных взрыва, в том числе на автостоянке медицинского учреждения.

Отмечается, что медленный ход операции по ликвидации террористов связан с опасениями нанести урон мирным гражданам. Все подъезды к госпиталю блокированы силовыми структурами.

В районе Вазир Мухаммад Акбархан в центре Кабула расположены дипломатические представительства и правительственные учреждения.

Напомним, в начале этого года провалились мирные переговоры между правительством Афганистана и движением "Талибан", которые шли в последние месяцы. После этого нападения боевиков в стране возобновились. Движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на города. Выросло также и влияние террористической группировки "Исламское государство".

Многие эксперты предупреждали, что количество нападений в ближайшее время увеличится.

Так, 10 января около 40 человек погибли в результате двух взрывов в столице Афганистана, число раненых оценивалось в 70 человек. Взрывы произошли около здания парламента страны в тот момент, когда его покидали работники. Среди пострадавших было много гражданских лиц.

Позднее власти страны и очевидцы сообщали, что первый взрыв был произведен смертником, а второй — с помощью бомбы, заложенной в автомобиле.

Еще один крупный теракт в центре столицы Афганистана произошел 7 февраля, когда на парковке возле здания верховного суда взорвался террорист-смертник. Это произошло, когда сотрудники суда садились в автобус после окончания рабочего дня. В результате теракта погибли 19 человек, более 40 — получили ранения.

1 марта в столице Афганистана снова прогремел сильный взрыв. По данным СМИ, в восточной части Кабула взорвался начиненной взрывчаткой автомобиль. В результате теракта погибли не менее трех человек и еще несколько десятков получили ранения. Ответственность за нападение взял на себя "Талибан". Вскоре стало известно еще об одном взрыве в Кабуле. По данным местного телевидения, пострадали три человека.

По сведениям ООН, в 2016 году в Афганистане погибли и получили ранения около 11,5 тыс. мирных жителей, что стало рекордным показателем с 2009 года, когда организация начала вести подобную статистику. При этом число людей, которые стали жертвами терактов, за год увеличилось в 10 раз.

Теракты в стране участились с 2014 года, когда НАТО завершило свою военную миссию в этой стране. По оценкам американских спецслужб, правительство в Кабуле контролирует сейчас не более 60% территории страны.