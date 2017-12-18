В Израиле хотят ввести смертную казнь для террористов

Правительство Израиля хочет ввести смертную казнь для террористов. Соответствующий законопроект согласовали в воскресенье, 17 декабря, лидеры шести партий, входящих в правящую коалицию, передает агентство AFP.

"Закон должен быть очень простым и очень четким: террорист, убивающий невинных людей, должен быть приговорен к смерти", — говорится в заявлении партии "Наш дом Израиль" министра обороны страны Авигдора Либермана по итогам совещания.

Для вступления в силу законодательная инициатива должна быть одобрена в четырех чтениях в израильском парламенте. Когда законопроект вынесут на обсуждение депутатов, не сообщается.

На данный момент в Израиле действует смертная казнь по двум статьям — преступления против человечности и госизмена. В последний раз высшая мера наказания в этой стране применялась в 1962 году, когда был казнен нацистский преступник Адольф Эйхман.