В Италию из Ливии будут легально перевезены до 10 тысяч беженцев

Около 30 тысяч мигрантов, не имеющих право на убежище в Европе, будут добровольно возвращены из Ливии в родные африканские страны, сообщил глава итальянского МВД в интервью газете La Repubblica.

В 2018 году в Италию из Ливии по гуманитарному коридору будут перевезены до 10 тысяч беженцев. Об этом сообщил министр внутренних дел Италии Доменико Миннити в интервью газете La Repubblica, опубликованном в воскресенье, 24 декабря, передает DW.

В то же время еще около 30 тысяч мигрантов, не имеющих право получить убежище в Европе, будут добровольно возвращены из Ливии на родину, заявил министр. По его словам, в 2017 году в свои родные страны из ливийских лагерей для беженцев были отправлены 18 тысяч человек.

"Исторический день"

Миннити также отметил, что 23 декабря, когда из Ливии в Италию по гуманитарному коридору была отправлена первая группа беженцев, стало "историческим днем". Среди 162 мигрантов, доставленных в Рим на двух самолетах, были люди с ограниченными возможностями, женщины и дети из таких стран, как Эритрея, Эфиопия, Сомали и Йемен. Все они пережили рискованную поездку по Африке и были подвержены негуманному обращению со стороны тех, кто занимается торговлей людьми и нелегальной транспортировкой мигрантов, сообщило Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В конце ноября Евросоюз и страны Африки договорились об эвакуации из Ливии 3 800 тысяч беженцев. Их возвращение в родные страны пройдет в рамках деятельности рабочей группы, созданной совместно ЕС, Африканским союзом и ООН.

Большинство мигрантов, отправляющихся в поисках убежища из Ливии в Европу, переправляются на ветхих лодках в Италию. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году в Средиземном море погибли более 3100 человек, а число прибывших в Италию морем мигрантов достигло 118 тысяч. Количество беженцев, прибывающих в Европу таким путем, снизилось c тех пор, как Италия заключила с Ливией соглашение о безопасной транспортировке беженцев и стала поддерживать ливийскую береговую охрану.