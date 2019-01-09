В Италии заявили, что не будут принимать мигрантов

По его словам, он никогда не согласится на это как министр.

”Государства должны быть в состоянии защищать собственные границы и собственных граждан. Отсюда отказ подписания глобального соглашения по миграции как со стороны Италии, так и Польши”, — отметил Миланези.

Он добавил, что в Европе звучат предложения принять новых мигрантов, которые перевозятся контрабандистами и неправительственными организациями, и это создает ”огромную проблему”.

”Например, сегодня в Италии задержано несколько людей происхождением из Северной Африки. Один из задержанных обвиняется в терроризме”, — пояснил Миланези.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Италии заявил о построении ”новой Европы” вместе с Польшей.