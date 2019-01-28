В Италии снижают на 5 лет пенсионный возраст и вводят базовый доход: президент подписал законы

Главный пункт закона — снижение возраста выхода на пенсию на 5 лет. Сейчас он в Италии составляет 67 лет (его повысили в 2011 году во время экономического кризиса). Реформа разрешит итальянцам выходить на пенсию уже в 62 года, при условии, что у них к этому моменту наберется 38 лет трудового стажа (вместе 38 и 62 составляют 100, поэтому закон так и называется). Таким образом под новую реформу имеет возможность попасть почти любой, кто начал работать раньше 29 лет и не имел больших перерывов в трудовой деятельности.

Чем старше человек, тем меньший стаж ему потребуется для выхода на пенсию: в 70 лет, к примеру, потребуется лишь 30 лет трудового стажа. Изменения вступят в силу уже с апреля для частного сектора и с августа — для госструктур. В правительстве Италии, где сейчас большинство у популистов, считают, что ранний выход на пенсию будет стимулировать экономический рост в стране, так как будет подпитывать рынок вакансий для безработных.

Также президент Италии подписал закон о базовом доходе. Согласно ему малоимущие и социально незащищенные граждане Италии получат право на так называемый "базовый доход", который составит 780 евро на человека и 1032 евро на семью. Эти деньги, в частности, будут получать безработные, которые долгое время не могут найти работу, разорившиеся предприниматели или молодежь, которая никогда не работала и, соответственно, тоже не имеет права на пособие по безработице.