В Италии обрушился мост через автомагистраль, есть погибшие

В центральной Италии днем 9 марта на автомагистраль обрушился мост. В результате погибли два человека, двое пострадали, передает "Медуза".

Погибшие, по данным агентства Ansa, были супругами 60 и 54 лет; они проезжали под мостом в момент обрушения. Пострадали в результате происшествия рабочие, занимавшиеся техническими работами на мосту.

Как сообщила компания, обслуживающая итальянские автомагистрали, обрушившийся мост был закрыт для движения из-за работ, связанных с расширением проходящего снизу шоссе. По предварительным данным, обрушилась временная конструкция, поддерживавшая мост.

29 октября на севере Италии также автомобильный мост обрушился на магистраль. Тогда погиб один человек и пятеро пострадали.



