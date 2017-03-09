В Италии обрушился мост через автомагистраль, есть погибшие

В центральной Италии днем 9 марта на автомагистраль обрушился мост. В результате погибли два человека, двое пострадали, передает "Медуза".
Погибшие, по данным агентства Ansa, были супругами 60 и 54 лет; они проезжали под мостом в момент обрушения. Пострадали в результате происшествия рабочие, занимавшиеся техническими работами на мосту.
Как сообщила компания, обслуживающая итальянские автомагистрали, обрушившийся мост был закрыт для движения из-за работ, связанных с расширением проходящего снизу шоссе. По предварительным данным, обрушилась временная конструкция, поддерживавшая мост.
29 октября на севере Италии также автомобильный мост обрушился на магистраль. Тогда погиб один человек и пятеро пострадали.
Più le guardo peggio sto #crolloponte #a14 pic.twitter.com/bQ1nqI4iF1— Luigi Scerre (@luigiscerre) March 9, 2017