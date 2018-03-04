В Италии начались парламентские выборы

В Италии начались выборы в парламент: избирательные участки открылись в 07:00 (09:00 по Москве) и будут работать до 23:00 (01:00 понедельника). Итальянцам предстоит в общей сложности определить 945 народных избранников: 630 депутатов и 315 сенаторов. Фаворитом выборов считается коалиция с Берлускони и ее противники из движения "5 звезд".

По данным МВД, выполняющего функции избиркома, к урнам приглашаются чуть более 46,5 млн граждан. Возрастной ценз на выборах отличается. Голосовать за кандидатов в нижнюю палату парламента (палату депутатов) имеют право все избиратели, достигшие совершеннолетия. За кандидатов в верхнюю палату (сенат), могут высказаться лишь избиратели старше 25 лет.

Одновременно с голосованием на парламентских выборах проходят выборы губернаторов и администраций двух крупнейших областей — северной Ломбардии и столичной Лацио.

Итальянцам предстоит выбрать 630 депутатов и 315 сенаторов. Всего свои кандидатуры выдвинули 7762 человека от 31 партии, часть из которых выступают в коалициях, отмечает ТАСС. Для прохождения в законодательный орган необходимо преодолеть трехпроцентный барьер. Для последующего формирования правительства партии или коалиции необходимо набрать не менее 40% голосов, чтобы обладать парламентским большинством. Подсчет осуществляется на основании смешанной системы с учетом списков партий и кандидатов-одномандатников.

По данным опросов общественного мнения, ни одна из политических сил не преодолеет 40-процентный барьер. При этом фаворитом считается правоцентристская коалиция в составе партии "Вперед, Италия" бывшего премьер-министра и ветерана итальянской политики Сильвио Берлускони, "Лиги" Маттео Сальвини и "Братьев Италии" Джорджи Мелони.

Наибольшее число голосов из партий, выступающих вне коалиций, судя по данным опросов, получит антисистемное "Движение "5 звезд" (около 30%). Правившая до сих пор Демократическая партия (ДП) набирает, согласно прогнозам, чуть более 20%.

Согласно закону, распространение результатов опросов общественного мнения завершилось две недели назад, и за это время, как указывают специалисты, барометр избирательных настроений мог сместиться. Хотя все они сходятся во мнении, что основная борьба развернется между правоцентристской коалицией и "пятизвездными", делающими серьезную заявку на то, чтобы управлять страной.