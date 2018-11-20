20.11.2018, 14:47

В Испании подтвердили намерение заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара

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Gazeta.ru
EST
Kõrvuti
KõrvutiFoto: Katrin Pärnpuu

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна заблокирует соглашение по Brexit, если в нем не будет указано, что испанские власти могут вести прямые переговоры с Британией по поводу Гибралтара. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

Санчес подчеркнул, что испанские власти 72 часа назад выяснили, что в проекте сделки по Brexit не оговаривается характер переговоров между сторонами по поводу Гибралтара. Он напомнил, что пролив ”представлен” Великобританией, однако он не ”принадлежит” ей.

”Мне жаль об этом говорить, но на сегодняшний момент проевропейское правительство, которым является Испания, проголосует, если не будет изменений, против Brexit в таком виде”, — сказал Санчес.

Ранее газета The Times писала, что Испания шантажирует Британию и ЕС по вопросу Гибралтара.

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