В Испании подтвердили намерение заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара

Санчес подчеркнул, что испанские власти 72 часа назад выяснили, что в проекте сделки по Brexit не оговаривается характер переговоров между сторонами по поводу Гибралтара. Он напомнил, что пролив ”представлен” Великобританией, однако он не ”принадлежит” ей.

”Мне жаль об этом говорить, но на сегодняшний момент проевропейское правительство, которым является Испания, проголосует, если не будет изменений, против Brexit в таком виде”, — сказал Санчес.

Ранее газета The Times писала, что Испания шантажирует Британию и ЕС по вопросу Гибралтара.