19.08.2018, 16:30

В Испании мужчина открыл стрельбу в баре

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rus.delfi.ee
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Alkohoolsed joogid
Alkohoolsed joogidFoto: Anni Õnneleid

В испанском муниципалитете Кастрильо-Техерьего мужчина открыл стрельбу в баре около шести утра по местному времени (5.00 мск). Об этом пишет местная газета El Norte de Castilla.


По данным издания, в результате инцидента от полученных огнестрельных ранений погиб 45-летний мужчина, еще трое посетителей бара были доставлены в больницы. Их состояние не опасно для жизни.

32-летний мужчина, знакомый местным жителям, вошел в бар и открыл стрельбу по посетителям, после чего сел в машину и скрылся с места преступления. Спустя несколько часов испанским полицейским удалось его задержать.

Причиной происшествия очевидцы называют предшествовавшие стрельбе ”дискуссии” между убийцей и пострадавшими.

Ранее сообщалось, что в Германии в результате стрельбы в баре погибли два человека.

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