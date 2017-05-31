В Иркутске семь человек с битами напали на мужчину, который сдает помещение штабу Навального

В Иркутске совершено нападение на мужчину, который сдает в аренду помещение штабу политика Алексея Навального. Об этом рассказал координатор штаба Сергей Беспалов, передает "Медуза".

По словам Беспалова, семь человек с бейсбольными битами напали на мужчину, который приходится сыном формальному арендодателю. С ним обсуждались условия ремонта помещения штаба.

Пострадавший находится в травмпункте, ему накладывают швы.

Беспалов отметил, что аренда предыдущего помещения под штаб сорвалась после беседы собственника ”с бандитами”. ”С тем поговорили, с этим, видимо, решили не разговаривать — сразу бить”, — добавил координатор штаба.

О возбуждении уголовного дела по факту нападения пока ничего не сообщается.

Сторонники Навального неоднократно сталкивались с проблемами при открытии его предвыборных штабов в регионах. Торжественное открытие штаба в Москве было отменено из-за отказа собственника от обязательств по договору в последний момент.