07.01.2018, 21:45

В Иране запретили преподавать английский язык в начальных школах

 (7)
Deutsche Welle
EST
Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.Foto: CAREN FIROUZ, REUTERS

Иран запретил преподавание английского языка в рамках программы начальной школы, сообщает в воскресенье, 7 января, агентство Reuters. Такое решение было принято в связи с заявлением верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который считает, что раннее изучение английского открыло путь для "культурного вторжения" Запада.

Как заявил глава государственного комитета по высшему образованию Мехди Навид-Ахдам, преподавание английского языка как в государственных, так и в частных начальных школах "выступает против законов и норм".

Обычно преподавание английского в иранских школах начинается в средней школе для учеников в возрасте 12-14 лет. Однако некоторые начальные школы также вводят в свою программу изучение иностранных языков.

Али Хаменеи ранее уже говорил об опасности "культурного вторжения". Так, еще в 2016 году он выразил возмущение тем, что английский язык "распространился до детских садов". В своем обращении к учителям он заявил, что нынешняя инициатива противодействует не изучению иностранных языков, а "пропаганде западной культуры в стране среди детей и молодежи".

ТОП

Официально запрет на изучение английского языка не связан с недавними массовыми протестами в Иране, однако ранее аятолла Хаменеи заявил, что действия протестующих управляются из-за границы. По его мнению, "враги Ирана" объединились и используют все средства, чтобы доставить проблемы руководству Исламской Республики.

Массовые протесты в ряде иранских городов начались 28 декабря 2017 года. Изначально они были направлены против экономической политики Тегерана и роста цен, затем участники акций начали выражать общее недовольство правительством страны. Жертвами протестов стали не менее 20 человек, в том числе 16 демонстрантов. Более 1000 человек были задержаны.

Читайте также:
160 000€
Tallinn, Квартира
120 000€
Tallinn, Квартира
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
179 900€
Tallinn, Квартира
83 000€
Tallinn, Квартира
375 000€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
139 000€
Tallinn, Квартира
209 000€
Kiili vald, Часть дома
157 000€
Rae vald, Квартира
525 000€
Tallinn, Квартира
37 000€
Rapla, Дача
690 000€
Tallinn, Дом
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии